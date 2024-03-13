Надо наплевать на Путина: президент Литвы прокомментировал возможную отправку войск Запада в Украину

В Европе до сих пор не умолкают разговоры вокруг недавнего заявления Эммануэля Макрона, который не исключил отправку западных войск в Украину. Президент Литвы выразил солидарность с французским коллегой и подчеркнул, что до сих пор нужно учитывать то, что думает Путин.

Так, Гитанас Науседа отметил, что поддерживает открытие дебатов по отправке войск в Украину для учений.

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"Нравица – не нравица, терпи моя красавица"

Глава Литвы подчеркнул, что идею отправки в Украину военной миссии следует обсудить. Он отметил, что хотел, чтобы европейские лидеры единодушно поддержали ее.

Кроме того, Науседа отметил, что в принятии такого решения для европейцев не должна решающую роль играть забота о том, что подумает Путин, понравится ли это ему.

Литовский лидер считает, что Запад должен прекратить "рисовать красные линии". Они вовсе не сдерживают российского диктатора. Наоборот, таким образом цивилизованный мир наталкивает главу Кремля на мысль, что им можно манипулировать.

Напомним, что Путин уже успел отреагировать на скандальное заявление Макрона. Он пригрозил, что интервентов ждут "трагические последствия". То есть, как всегда, пригрозил ударами ядерным оружием.

Что наговорил Макрон