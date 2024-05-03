Діє "батогом й пряником", – Березовець оцінив можливості Макрона змінити позицію Сі щодо Росії

Еммануель Макрон знову порушив питання відправки військ до України. Це може відбутися за двох умов: якщо російські війська прорвуть фронт, і у випадку, коли Київ може попросити Францію ввести західні війська на українську територію.

Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець сказав 24 Каналу, що запит України про допомогу може стати актуальним, якщо кардинально зміниться ситуація на фронті. Тоді керівництво країни імовірно ухвалить таке рішення.

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Чітке попередження Китаю

В травні відбудеться важлива подія – візит Сі Цзіньпіна до Франції. Макрон під час зустрічі з лідером Китаю матиме можливість переконати його у том, щоб Пекін взяв участь в Саміті миру, який відбудеться в червні в Швейцарії. Китай може долучитись до Саміту у якості хоча б спостерігача, а не повноцінного учасника, щоб не образити Владіміра Путіна.

Позиція Макрона чітка та зрозуміла: він діє "пряником та батогом". В якості "пряника" – запрошення та участь в Саміті миру лідера Китаю, який на сьогодні є єдиним, хто здатен вплинути на Путіна. В разі відмови буде запроваджений "батіг" – на територію України можуть бути відправлені західні війська,

– підкреслив політолог.

Водночас заява президента Франції є чітким попередженням Китаю, який продовжує підтримувати Росію. Хоча й частина китайського бізнесу відмовилась від співпраці з Москвою, зокрема, банки, які хочуть уникнути санкцій з боку Заходу.

Якщо ця підтримка продовжиться, на Китай чекатимуть наслідки. Захід поступово збільшував тиск на китайську економіку та політичну верхівку країни. До Пекіну прибувала з візитом міністр фінансів Джанет США Єллен, потім приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц і нещодавно – держсекретар США Ентоні Блінкен. Нарешті Сі Цзіньпін полетить до Франції.

"Україна буде топовою темою в бесіді Макрона та Сі, і президент Франції битиметься за перемогу Києва і зробить все залежне від себе, щоб змінити позицію Китаю щодо Росії", – зазначив Тарас Березовець.

Більше про заяву Макрона про введення західних військ в Україну

Вперше президент Франції заявив про можливість відправки до України військ НАТО у лютому 2024 року. Проте тоді він зазначив, що це питання ще не узгоджено з союзниками.

На початку травня в інтерв'ю виданню The Economist він знову порушив це питання. Макрон уточнив, що відправлення західних військ буде можливо за умови, якщо "росіяни прорвуть лінію фронту" і якщо буде прохання від України.

Тарас Березовець звернув увагу на те, що Макрон мав на увазі відправку саме західних військ. Це свідчить, на його думку, про те, що президент Франції успішно провів "закулісну" дипломатію, наслідками якої стали домовленості з кількома країнами. У разі необхідності вони можуть долучитися до французької воєнної ініціативи.

У випадку, якщо західні війська прибудуть до України, їх не будуть відправляти на фронт. За словами Березовця, їхнє завдання буде полягати у створенні зони безпеки над українськими містами. Насамперед над Одесою, де потрібно гарантувати безпеку українським портам та Півдню в цілому.

Саміт миру відбудеться 15 і 16 червні в Швейцарії. Росія не запрошена до участі в ньому. Проте після того, як на Саміті буде сформований план щодо завершення війни, Москву можуть з ним ознайомити.