Действует "кнутом и пряником", – Березовец про возможности Макрона изменить позицию Си по России

Эммануэль Макрон снова поднял вопрос отправки войск в Украину. Это может произойти при двух условиях: если российские войска прорвут фронт, и в случае, когда Киев может попросить Францию ввести западные войска на украинскую территорию.

Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что запрос Украины о помощи может стать актуальным, если кардинально изменится ситуация на фронте. Тогда руководство страны вероятно примет такое решение.

К теме Как раз перед визитом Си Цзиньпина: Politico пишет о "тайном ужине" Шольца и Макрона в Париже

Четкое предупреждение Китаю

В мае состоится важное событие – визит Си Цзиньпина во Францию. Макрон во время встречи с лидером Китая будет иметь возможность убедить его в том, чтобы Пекин принял участие в Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Китай может присоединиться к Саммиту в качестве хотя бы наблюдателя, а не полноценного участника, чтобы не обидеть Владимира Путина.

Позиция Макрона четкая и понятная: он действует "пряником и кнутом". В качестве "пряника" – приглашение и участие в Саммите мира лидера Китая, который на сегодня является единственным, кто способен повлиять на Путина. В случае отказа будет использован "кнут" – на территорию Украины могут быть отправлены западные войска,

– подчеркнул политолог.

В то же время заявление президента Франции является четким предупреждением Китаю, который продолжает поддерживать Россию. Хотя и часть китайского бизнеса отказалась от сотрудничества с Москвой, в частности, банки, которые хотят избежать санкций со стороны Запада.

Если эта поддержка продолжится, Китай будут ждать последствия. Запад постепенно увеличивал давление на китайскую экономику и политическую верхушку страны. В Пекин прибывала с визитом министр финансов США Джанет Йеллен, затем приехал канцлер Германии Олаф Шольц и недавно – госсекретарь США Энтони Блинкен. Наконец Си Цзиньпин полетит во Францию.

"Украина будет топовой темой в беседе Макрона и Си, и президент Франции будет биться за победу Киева и сделает все зависящее от себя, чтобы изменить позицию Китая в отношении России", – отметил Тарас Березовец.

Больше о заявлении Макрона о вводе западных войск в Украину

Впервые президент Франции заявил о возможности отправки в Украину войск НАТО в феврале 2024 года. Однако тогда он отметил, что этот вопрос еще не согласован с союзниками.

В начале мая в интервью изданию The Economist он снова поднял этот вопрос. Макрон уточнил, что отправка западных войск будет возможна при условии, если "россияне прорвут линию фронта" и если будет просьба от Украины.

Тарас Березовец обратил внимание на то, что Макрон имел в виду отправку именно западных войск. Это свидетельствует, по его мнению, о том, что президент Франции успешно провел "закулисную" дипломатию, последствиями которой стали договоренности с несколькими странами. В случае необходимости они могут присоединиться к французской военной инициативе.

В случае, если западные войска прибудут в Украину, их не будут отправлять на фронт. По словам Березовца, их задача будет заключаться в создании зоны безопасности над украинскими городами. Прежде всего над Одессой, где нужно гарантировать безопасность украинским портам и Югу в целом.

Саммит мира состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. Россия не приглашена к участию в нем. Однако после того, как на Саммите будет сформирован план по завершению войны, Москву могут с ним ознакомить.