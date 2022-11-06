Чи передбачена відпустка для військових під час воєнного стану

Військовослужбовці, які захищають Україну від російської навали, також потребують перепочинку. І законодавством ця відпустка передбачена.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8081, який передбачає надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Детальніше про це розповів член комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардеп Павло Бакунець.

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Що передбачає відпустка

Відпустка у період воєнного може тривати до 10 днів. Також варто зазначити, що вона є оплачуваною, а взяти її може кожен військовослужбовець.

Сюди не входить термін, який витрачається на доїзд додому до своєї сім'ї, до родини і повернення назад в свою військову одиницю,

– підкреслив Павло Бакунець.

Тож з урахуванням часу на дорогу військовим додають ще по два дні, щоб доїхати додому і повернутися назад у свою військову одиницю. Також відомо, що святкові та неробочі дні також не враховуються в тривалість відпустки.

Які види відпусток існують зараз

Раніше адвокат Роман Лихачов повідомляв, що військовослужбовці можуть піти на відпочинок за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Зокрема такі відпустки можуть надаватися:

жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії (тривалість такої відпустки визначається терміном необхідного лікування);

відпустка за сімейними обставинами.

Остання надається, наприклад, для укладення шлюбу чи у звязку з тяжким станом здоров’я або смерті рідних.

Зазначимо, що у разі, якщо військовий звільнився зі служби і не використав своє право на щорічні основні або додаткові відпустки, то він має право отримати грошову компенсацію за них. Таке право наявне у рік звільнення зі служби.

Воєнний стан та їхні права військовозобов'язаних

В Україні під час мобілізації бувають випадки, коли до війська призивають незаконно. Адвокат Роман Лихачов порекомендував у такому випадку звертатися до правозахисників, які допоможуть скласти позов до суду, щоб захистити ваші права.

Зазначимо, що повістки мають право вручати у будь-якому місці, адже у законі не прописано місця їх вручення. Однак видавати її можуть лише працівники військкомату, органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ. Не передбачений також виклик до військкомату телефоном чи через родичів.

Мобілізовані ж українці під час повномасштабної війни служать за законом до закінчення особливого періоду або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.

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