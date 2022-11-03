Рада прийняла за основу закон №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Законопроєкт підтримали 330 парламентаріїв.
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Скільки днів триватиме відпустка
У документі йдеться, що військовослужбовцям можуть надаватися відпустки, тривалістю не більш як 10 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.
За словами нардепа, тривалість відпустки визначатимуть без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.
Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту, військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Водночас на практиці існує набагато більше випадків, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна.
Законопроєкт остаточно розглянуть у другому читанні.
Мобілізація в Україні: основні моменти
- Строки служби під час воєнного стану залежать від декількох факторів. Зокрема, під час війни мобілізовані несуть службу або до закінчення особливого періоду – війни, або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.
- Зеленський підписав закон, за яким жінки офіційно зможуть ставати на військовий облік виключно за власної згоди. Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
- Згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію організації, державні установи та підприємства можуть бронювати своїх працівників. Наразі це можливо на 6 місяців.
- Юрист Ростислав Небельський розповів, чи можуть вручити повістку тим, хто не має досвіду військової служби та що робити, якщо повістку вручили не за місцем проживання.
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