Рада приняла за основу закон №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения. Законопроект поддержали 330 парламентариев.
Интересно ВСУ приземлили под Бахмутом вражеский самолет: оперативное видео
Сколько дней продлится отпуск
В документе говорится, что военнослужащим могут предоставляться отпуска продолжительностью не более 10 календарных дней с сохранением денежного довольствия.
По словам нардепа, продолжительность отпуска будет определяться без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. В то же время на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.
Законопроект окончательно будет рассмотрен во втором чтении.
Мобилизация в Украине: основные моменты
- Срок службы во время военного положения зависит от нескольких факторов. В частности, во время войны мобилизованные несут службу либо до окончания особого периода войны, либо до объявления соответствующего решения о демобилизации.
- Зеленский подписал закон, согласно которому женщины официально смогут становиться на воинский учет исключительно по собственному согласию. В то же время женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.
- По закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации организации, государственные учреждения и предприятия могут бронировать своих работников. Теперь это возможно на 6 месяцев.
- Юрист Ростислав Небельский рассказал, могут ли вручить повестку тем, кто не имеет опыта военной службы, и что делать, если повестку вручили не по месту жительства.
Вас это может заинтересовать – За сутки ВСУ отразили 12 атак противника: смотрите видео