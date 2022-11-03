Рада приняла за основу закон №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения. Законопроект поддержали 330 парламентариев.

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Сколько дней продлится отпуск

В документе говорится, что военнослужащим могут предоставляться отпуска продолжительностью не более 10 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

По словам нардепа, продолжительность отпуска будет определяться без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. В то же время на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.

Законопроект окончательно будет рассмотрен во втором чтении.

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