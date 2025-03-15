Станом на ранок 15 березня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 892 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 15 березня 2025 року
- Особового складу – близько 892 840 (+1180) осіб,
- танків – 10315 (+2),
- бойових броньованих машин – 21458 (+15),
- артилерійських систем – 24483 (+28),
- РСЗВ – 1315 (+1),
- засобів ППО – 1103 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29233 (+97),
- крилатих ракет – 3121 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40571 (+102),
- спеціальної техніки – 3777 (+0).
Втрати ворога на 15 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ