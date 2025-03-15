Станом на ранок 15 березня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 892 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 15 березня 2025 року

Особового складу – близько 892 840 (+1180) осіб,

танків – 10315 (+2),

бойових броньованих машин – 21458 (+15),

артилерійських систем – 24483 (+28),

РСЗВ – 1315 (+1),

засобів ППО – 1103 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29233 (+97),

крилатих ракет – 3121 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 40571 (+102),

спеціальної техніки – 3777 (+0).

Втрати ворога на 15 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ