Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 36 ОБрМП.

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Морпіхи знищили ворожі штурмові групи в прикордонні Сумщини

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як знищують штурмові групи російсько-корейських солдатів у прикордонні.

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Морпіхи ліквідували російсько-корейських штурмовиків: дивіться відео

До речі, УП, з посиланням на власні джерела, пише, що, на відео, яке бригада оприлюднила 13 березня, зафіксовано відбиття штурмових дій ворога на відтинку Свердліково Курської області – Новеньке Сумської області.

Також зазначили, що тоді впродовж доби агресор зазнав втрат особового складу, – 8 убитих і 26 поранених. Окрім того, морпіхи знищили 7 ворожих квадроциклів.