Предусмотрен ли отпуск для военных во время военного положения

Военнослужащие, защищающие Украину от российского нашествия, также нуждаются в передышке. И законодательством этот отпуск предусмотрен.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8081, предусматривающий предоставление военнослужащим отпусков во время действия военного положения. Детальнее об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардеп Павел Бакунец.

Интересно Мобилизация в Украине: усилится ли призыв и какие специальности нужны на фронте

Что предполагает отпуск

Отпуск в период военного может занять до 10 дней. Также стоит отметить, что он оплачиваемый, а взять ее может каждый военнослужащий.

Сюда не входит срок, который тратится на доезд домой к своей семье, в семью и возвращение обратно в свою военную единицу,

– подчеркнул Павел Бакунец.

Так что с учетом времени на дорогу военным добавляют еще по два дня, чтобы доехать домой и вернуться обратно в свою военную единицу. Также известно, что праздничные и нерабочие дни не учитываются в продолжительность отпуска.

Какие виды отпусков существуют сейчас

Ранее адвокат Роман Лихачев сообщал, что военнослужащие могут уйти на отдых по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. В частности, такие отпуска могут предоставляться:

женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии (длительность такого отпуска определяется сроком необходимого лечения);

отпуск по семейным обстоятельствам.

Последний предоставляется, например, для заключения брака или в связи с тяжелым состоянием здоровья или смертью родных.

Отметим, что в случае, если военный уволился со службы и не использовал свое право на ежегодные основные или дополнительные отпуска, он имеет право получить денежную компенсацию за них. Такое право имеется в год увольнения со службы.

Военное положение и их права военнообязанных

В Украине во время мобилизации бывают случаи, когда в армию призывают незаконно. Адвокат Роман Лихачев порекомендовал в таком случае обращаться к правозащитникам, которые помогут составить иск в суд, чтобы защитить ваши права.

Отметим, что повестки вправе вручать в любом месте, ведь в законе не прописаны места их вручения. Однако выдавать его могут только работники военкомата, органов местного самоуправления или органов внутренних дел. Не предусмотрен также вызов в военкомат по телефону или через родственников.

Мобилизированные украинцы во время полномасштабной войны служат по закону до окончания особого периода или до объявления соответствующего решения о демобилизации.

Обратите внимание – Арестович рассказал, какой может быть новая волна мобилизации в Украине: смотрите видео