Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8081, який передбачає надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Детальніше про це розповів член комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардеп Павло Бакунець.
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Що передбачає відпустка
Відпустка у період воєнного може тривати до 10 днів. Також варто зазначити, що вона є оплачуваною, а взяти її може кожен військовослужбовець.
Сюди не входить термін, який витрачається на доїзд додому до своєї сім'ї, до родини і повернення назад в свою військову одиницю,
– підкреслив Павло Бакунець.
Тож з урахуванням часу на дорогу військовим додають ще по два дні, щоб доїхати додому і повернутися назад у свою військову одиницю. Також відомо, що святкові та неробочі дні також не враховуються в тривалість відпустки.
Які види відпусток існують зараз
Раніше адвокат Роман Лихачов повідомляв, що військовослужбовці можуть піти на відпочинок за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Зокрема такі відпустки можуть надаватися:
- жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії (тривалість такої відпустки визначається терміном необхідного лікування);
- відпустка за сімейними обставинами.
Остання надається, наприклад, для укладення шлюбу чи у звязку з тяжким станом здоров’я або смерті рідних.
Зазначимо, що у разі, якщо військовий звільнився зі служби і не використав своє право на щорічні основні або додаткові відпустки, то він має право отримати грошову компенсацію за них. Таке право наявне у рік звільнення зі служби.
Воєнний стан та їхні права військовозобов'язаних
- В Україні під час мобілізації бувають випадки, коли до війська призивають незаконно. Адвокат Роман Лихачов порекомендував у такому випадку звертатися до правозахисників, які допоможуть скласти позов до суду, щоб захистити ваші права.
- Зазначимо, що повістки мають право вручати у будь-якому місці, адже у законі не прописано місця їх вручення. Однак видавати її можуть лише працівники військкомату, органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ. Не передбачений також виклик до військкомату телефоном чи через родичів.
- Мобілізовані ж українці під час повномасштабної війни служать за законом до закінчення особливого періоду або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.
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