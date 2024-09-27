Відпустки для військових: які є види та як оформити

Під час воєнного стану діють особливі правила щодо надання відпусток. У порівнянні з 2022 роком і першою частиною 2023, коли відпустки були майже відсутні, нинішня ситуація значно покращилася.

Поступово в законодавстві додаються нові можливості для військових, щоб вони могли отримати відпочинок, хоча проблеми з їх наданням все ще іноді виникають. Про те, які види відпусток є, як їх оформити та їх тривалість – розповідає 24 Канал.

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Основна відпустка

Щорічно військовослужбовець може отримати до 30 днів основної відпустки, яку можна брати частинами протягом календарного року, за умови, що одна з частин триватиме не менше 15 днів. До 18 травня 2024 року діяла норма, яка обмежувала тривалість частини відпустки до 15 днів, але тепер її можна брати на довший термін.

Чи можуть відмовити в основній відпустці

Згідно із законодавством, основна відпустка надається, якщо одночасно відсутні не більше 30% особового складу певної категорії підрозділу. Якщо чисельність у підрозділі менша за 70%, рапорт можуть не затвердити.

Крім того, важливо враховувати інші фактори. Наприклад, коли велика кількість військових одночасно хоче піти у відпустку. Очевидно, що всіх не відпустять. Зазвичай відпускають по 1 – 2 військових з взводу або до 4 з роти. Тому в підрозділі має бути графік відпусток, або військовослужбовці повинні домовлятися між собою, хто та коли піде. Це спрощує процес.

Також потрібно враховувати ситуацію, в якій знаходиться підрозділ, оскільки навіть невелика кількість відсутніх може вплинути на його боєздатність.

Отже, причини для відмови у відпустці можуть бути, але вони повинні бути обґрунтованими. Юристи радять робити два примірники рапорту, щоб на одному було зазначено номер, дату та підпис особи, яка прийняла документ. Це допоможе оскаржити відмову або бездіяльність, хоча на практиці це не завжди працює.

Якщо ви вважаєте, що вам необґрунтовано відмовляють у відпустці, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони.

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин

Це другий вид відпусток, що діє під час воєнного стану, і надається на термін до 10 днів із збереженням виплат грошового забезпечення.

У рапорті військовослужбовець має вказати конкретні сімейні обставини або інші поважні причини, через які він просить таку відпустку, а також, якщо можливо, додати документи, що підтверджують це. У разі відсутності цих даних відпустку можуть не затвердити.

Законом також передбачено, що основна відпустка і відпустка за сімейними обставинами надаються без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в одну сторону.

Відпустка за знищену техніку

Це новий тип відпусток, що з'явився після ухвалення закону про мобілізацію. 21 травня Кабінет Міністрів України затвердив порядок їх надання, зокрема, визначив, за яку техніку і скільки днів додаткової відпустки може отримати військовослужбовець у випадку знищення ворожої техніки.

Варто зазначити, що протягом року можна отримати не більше 15 днів такої відпустки. Вона доступна не лише для тих, хто безпосередньо знищив техніку, але й для інших військовослужбовців, які брали участь у виявленні та знищенні ворожої техніки. Вони можуть отримати таку ж кількість днів, як і військовослужбовець, який здійснив знищення.

Проте важливо пам’ятати, що факт знищення техніки має бути підтверджений!

Наразі це основні варіанти відпусток, доступні військовослужбовцям під час воєнного стану, але існують також відпустки, що надаються за специфічних умов.

Відпустка після звільнення з полону

Військовослужбовцю, який був звільнений з полону і має намір продовжувати службу, може бути надана додаткова відпустка тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини із збереженням грошового забезпечення. Відкликати її можна лише за згодою військовослужбовця.

Відпустка на лікування

Цей вид відпустки надається на основі висновку ВЛК для лікування хвороб або після поранення (контузії, травми або каліцтва). Тривалість такої відпустки визначається лікарями, але загальний термін лікування не може перевищувати 12 місяців, під час яких військовослужбовець отримує грошове забезпечення.

Відпустки для колишніх засуджених

Нещодавно у війську з'явився новий тип військовослужбовців – це особи, які були умовно-достроково звільнені від покарання і вступили на службу за контрактом.

Вони не мають права на основну щорічну відпустку, але можуть отримувати відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 днів.

Невикористані відпустки під час воєнного стану

Якщо військовослужбовець не зміг скористатися відпусткою або використав її лише частково, то надалі вона надається після закінчення дії воєнного стану.

В такому випадку, військовослужбовці можуть за бажанням об’єднувати щорічні основні відпустки, проте загальна тривалість об’єднаної відпустки не повинна перевищувати 90 календарних днів. Також доступна можливість отримання компенсації, яку можна оформити під час звільнення.

Як оформити відпустку військовослужбовцям

Для оформлення відпустки військовослужбовця в Україні необхідно дотримуватися певних кроків і вимог. Ось короткий опис процедури:

Написання рапорту : Військовослужбовець має скласти рапорт на ім'я свого безпосереднього командира (начальника) і прикласти документи, що підтверджують підстави для відпустки.

: Військовослужбовець має скласти рапорт на ім'я свого безпосереднього командира (начальника) і прикласти документи, що підтверджують підстави для відпустки. Подання рапорту до штабу : Командир передає рапорт до штабу військової частини для розгляду командиром військової частини.

: Командир передає рапорт до штабу військової частини для розгляду командиром військової частини. Прийняття рішення про надання відпустки: Командир військової частини ухвалює рішення щодо надання відпустки.

Зауважимо, що у випадку затримки на шляху до місця відпустки або неможливості виїзду через непередбачені обставини, відпустку можна продовжити.