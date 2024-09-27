Отпуска для военных: какие есть виды и как оформить

Во время военного положения действуют особые правила предоставления отпусков. По сравнению с 2022 годом и первой частью 2023, когда отпуска почти отсутствовали, нынешняя ситуация значительно улучшилась.

Постепенно в законодательстве добавляются новые возможности для военных, чтобы они могли получить отдых, хотя проблемы с их предоставлением все еще иногда возникают. О том, какие виды отпусков есть, как их оформить и их продолжительность – рассказывает 24 Канал.

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Основной отпуск

Ежегодно военнослужащий может получить до 30 дней основного отпуска, который можно брать частями в течение календарного года, при условии, что одна из частей будет длиться не менее 15 дней. До 18 мая 2024 года действовала норма, которая ограничивала продолжительность части отпуска до 15 дней, но теперь ее можно брать на более длительный срок.

Могут ли отказать в основном отпуске

Согласно законодательству, основной отпуск предоставляется, если одновременно отсутствуют не более 30% личного состава определенной категории подразделения. Если численность в подразделении меньше 70%, рапорт могут не утвердить.

Кроме того, важно учитывать другие факторы. Например, когда большое количество военных одновременно хочет уйти в отпуск. Очевидно, что всех не отпустят. Обычно отпускают по 1 – 2 военных из взвода или до 4 из роты. Поэтому в подразделении должен быть график отпусков, или военнослужащие должны договариваться между собой, кто и когда уйдет. Это упрощает процесс.

Также нужно учитывать ситуацию, в которой находится подразделение, поскольку даже небольшое количество отсутствующих может повлиять на его боеспособность.

Итак, причины для отказа в отпуске могут быть, но они должны быть обоснованными. Юристы советуют делать два экземпляра рапорта, чтобы на одном был указан номер, дату и подпись лица, принявшего документ. Это поможет обжаловать отказ или бездействие, хотя на практике это не всегда работает.

Если вы считаете, что вам необоснованно отказывают в отпуске, можно обратиться на горячую линию Минобороны.

Отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам

Это второй вид отпусков, действующий во время военного положения, и предоставляется на срок до 10 дней с сохранением выплат денежного обеспечения.

В рапорте военнослужащий должен указать конкретные семейные обстоятельства или другие уважительные причины, по которым он просит такой отпуск, а также, если возможно, добавить документы, подтверждающие это. В случае отсутствия этих данных отпуск могут не утвердить.

Законом также предусмотрено, что основной отпуск и отпуск по семейным обстоятельствам предоставляются без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

Отпуск за уничтоженную технику

Это новый тип отпусков, появившийся после принятия закона о мобилизации. 21 мая Кабинет Министров Украины утвердил порядок их предоставления, в частности, определил, за какую технику и сколько дней дополнительного отпуска может получить военнослужащий в случае уничтожения вражеской техники.

Стоит отметить, что в течение года можно получить не более 15 дней такого отпуска. Он доступен не только для тех, кто непосредственно уничтожил технику, но и для других военнослужащих, которые принимали участие в выявлении и уничтожении вражеской техники. Они могут получить такое же количество дней, как и военнослужащий, который осуществил уничтожение.

Однако важно помнить, что факт уничтожения техники должен быть подтвержден!

Сейчас это основные варианты отпусков, доступны военнослужащим во время военного положения, но существуют также отпуска, предоставляемых при специфических условиях.

Отпуск после освобождения из плена

Военнослужащему, который был освобожден из плена и намерен продолжать службу, может быть предоставлен дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части с сохранением денежного обеспечения. Отозвать его можно только с согласия военнослужащего.

Отпуск на лечение

Этот вид отпуска предоставляется на основе заключения ВВК для лечения болезней или после ранения (контузии, травмы или увечья). Продолжительность такого отпуска определяется врачами, но общий срок лечения не может превышать 12 месяцев, во время которых военнослужащий получает денежное обеспечение.

Отпуска для бывших осужденных

Недавно в армии появился новый тип военнослужащих – это лица, которые были условно-досрочно освобождены от наказания и поступили на службу по контракту.

Они не имеют права на основной ежегодный отпуск, но могут получать отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью до 10 дней.

Неиспользованные отпуска во время военного положения

Если военнослужащий не смог воспользоваться отпуском или использовал его лишь частично, то в дальнейшем он предоставляется после окончания действия военного положения.

В таком случае, военнослужащие могут по желанию объединять ежегодные основные отпуска, однако общая продолжительность объединенного отпуска не должна превышать 90 календарных дней. Также доступна возможность получения компенсации, которую можно оформить при увольнении.

Как оформить отпуск военнослужащим

Для оформления отпуска военнослужащего в Украине необходимо придерживаться определенных шагов и требований. Вот краткое описание процедуры:

Написание рапорта : Военнослужащий должен составить рапорт на имя своего непосредственного командира (начальника) и приложить документы, подтверждающие основания для отпуска.

: Военнослужащий должен составить рапорт на имя своего непосредственного командира (начальника) и приложить документы, подтверждающие основания для отпуска. Подача рапорта в штаб : Командир передает рапорт в штаб воинской части для рассмотрения командиром воинской части.

: Командир передает рапорт в штаб воинской части для рассмотрения командиром воинской части. Принятие решения о предоставлении отпуска: Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

Заметим, что в случае задержки на пути к месту отпуска или невозможности выезда из-за непредвиденных обстоятельств, отпуск можно продолжить.