У Резерв+ з'являться нові типи відстрочок: хто може їх отримати
- У застосунку Резерв+ з'являться нові типи відстрочок для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років, та для тих, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю.
- Міноборони запрошує громадян долучитися до тестування нових послуг, які дозволяють отримати відстрочку швидко та без бюрократії.
У застосунку Резерв+ невдовзі з’являться нові типи відстрочок від мобілізації для певної категорії громадян. Міноборони запрошує українців долучитися до тестування та серед перших скористатися послугою.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.
Які типи відстрочок з'являться у застосунку?
У Міноборони підкреслили, що нові типи відстрочок невдовзі з'являться у застосунку. Отримати онлайн їх зможуть:
- батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Міністерство оборони запросило громадян, які належать до цих категорій, долучитися до тестування та серед перших скористатися послугою.
Там нагадали роботу онлайн-відстрочки: у Резерв+ потрібно подати запит – система перевіряє підстави в державних реєстрах – у разі підтвердження відстрочка надається й інформація про це з'являється в електронному військовому документі.
Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії,
– написали в Міноборони.
Там нагадали, що зараз отримати відстрочку в Резерв+ можуть:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Останні новини про відстрочку: що відомо?
Нагадаємо, що в листопаді 2025 року увага ТЦК буде зосереджена на віковій категорії 25 – 60, однак молодші теж можуть приєднатись добровільно. В Україні й надалі діють правила, що передбачають відстрочку від мобілізації для громадян, які доглядають за родичами з інвалідністю.
Нещодавно у застосунку Резерв+ запустили можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах.
Аби подати запит, необхідно спершу оновити додаток до останньої версії та авторизуватися. Потім на головному екрані натиснути на три крапки, обрати "Подати запит на відстрочку" та потрібний її тип.