У Резерв+ з'являться нові типи відстрочок: хто може їх отримати

У застосунку Резерв+ невдовзі з’являться нові типи відстрочок від мобілізації для певної категорії громадян. Міноборони запрошує українців долучитися до тестування та серед перших скористатися послугою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Які типи відстрочок з'являться у застосунку?

У Міноборони підкреслили, що нові типи відстрочок невдовзі з'являться у застосунку. Отримати онлайн їх зможуть:

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;

люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Міністерство оборони запросило громадян, які належать до цих категорій, долучитися до тестування та серед перших скористатися послугою.

Там нагадали роботу онлайн-відстрочки: у Резерв+ потрібно подати запит – система перевіряє підстави в державних реєстрах – у разі підтвердження відстрочка надається й інформація про це з'являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи. Резерв+ дозволяє отримати рішення прозоро, швидко та без зайвої бюрократії,

– написали в Міноборони.

Там нагадали, що зараз отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

