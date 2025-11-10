У Міноборони розповіли, хто може оформити відстрочку у ЦНАПі
- З 1 листопада громадяни можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому ЦНАПі незалежно від місця проживання, якщо їхній тип відстрочки недоступний у "Резерв+" або вони не користуються смартфоном.
- Заява подається особисто з паспортом, РНОКПП та документами, що підтверджують підставу для відстрочки, а адміністратор ЦНАП надсилає документи до ТЦК через портал "Дія".
В Україні діють загальна мобілізація та воєнний стан, а тому військовозобов’язані чоловіки отримують повістки до ТЦК. Водночас деякі категорії громадян можуть оформити офіційну відстрочку.
Як повідомили у пресслужбі Міністерства оборони, зробити це тепер можна і через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), передає 24 Канал.
Як оформити відстрочку у ЦНАПі?
У відомстві пояснили, що така можливість запроваджена для тих, чий тип відстрочки поки недоступний у застосунку "Резерв+", а також для громадян, які не користуються смартфоном або мають лише паперові документи без достатньої кількості даних у держреєстрах. З 1 листопада подати заяву на відстрочку можна у будь-якому зручному ЦНАПі незалежно від місця проживання.
Звернутися до ЦНАП можуть:
- Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
- Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність.
- Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.
- Особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд).
- Опікун особи, визнаної судом недієздатною.
- Особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- Особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи II групи.
- Члени сім’ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю І або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею.
- Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.
- Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також наукові працівники, які не залучені в освітній процес.
- Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ – у Донецькій та Луганській областях, або під час дії воєнного стану в Україні.
- Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час революції гідності.
- Особи, незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України
- Військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.
- Військові, звільнені з полону.
Для цього необхідно мати з собою паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) і повний пакет документів, що підтверджує підставу для відстрочки. До розгляду приймаються як оригінали документів, так і нотаріально завірені копії.
Як зазначають у Міноборони, адміністратор ЦНАП через портал "Дія" надсилає ці документи до відповідного територіального центру комплектування. У разі позитивного рішення ТЦК передає результат назад до ЦНАП, після чого заявника інформують телефоном. За бажанням він може отримати роздрукований обліковий документ із позначкою про відстрочку або ж самостійно завантажити його через "Резерв+" чи портал "Дія".
Якщо ТЦК відмовляє у відстрочці, заявнику надсилають електронного листа з офіційною причиною відмови.
У Міноборони підкреслюють, що заяву необхідно подавати виключно особисто – представники, зокрема родичі чи юристи, зробити це не можуть. Також заявник несе відповідальність за достовірність наданих даних: якщо інформація буде неповною або неправдивою, у відстрочці можуть відмовити, і тоді документи доведеться подавати повторно.
Українці, які перебувають за кордоном, не мають можливості подати паперову заяву до ЦНАП.
Підтвердженням подання заяви є роздрукований опис вхідного пакета документів, який адміністратор видає після прийняття звернення.
Хто може оформити відстрочку від мобілізації, не виходячи з дому?
З 1 листопада почали діяти нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. ТЦК більше не приймають заяв на відстрочку. Їх треба подавати через Резерв+ або ЦНАП.
На сьогодні оформити через Резерв+ можна 10 відстрочок. В оборонному відомстві пообіцяли, що продовжать працювати над оцифровуванням решти відстрочок.