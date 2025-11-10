У Міноборони розповіли, хто може оформити відстрочку у ЦНАПі

В Україні діють загальна мобілізація та воєнний стан, а тому військовозобов’язані чоловіки отримують повістки до ТЦК. Водночас деякі категорії громадян можуть оформити офіційну відстрочку.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства оборони, зробити це тепер можна і через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), передає 24 Канал.

Як оформити відстрочку у ЦНАПі?

У відомстві пояснили, що така можливість запроваджена для тих, чий тип відстрочки поки недоступний у застосунку "Резерв+", а також для громадян, які не користуються смартфоном або мають лише паперові документи без достатньої кількості даних у держреєстрах. З 1 листопада подати заяву на відстрочку можна у будь-якому зручному ЦНАПі незалежно від місця проживання.

Звернутися до ЦНАП можуть:

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність.

Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.

Особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд).

Опікун особи, визнаної судом недієздатною.

Особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.

Особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи II групи.

Члени сім’ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю І або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею.

Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також наукові працівники, які не залучені в освітній процес.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ – у Донецькій та Луганській областях, або під час дії воєнного стану в Україні.

Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час революції гідності.

Особи, незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України

Військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

Військові, звільнені з полону.

Для цього необхідно мати з собою паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) і повний пакет документів, що підтверджує підставу для відстрочки. До розгляду приймаються як оригінали документів, так і нотаріально завірені копії.

Як зазначають у Міноборони, адміністратор ЦНАП через портал "Дія" надсилає ці документи до відповідного територіального центру комплектування. У разі позитивного рішення ТЦК передає результат назад до ЦНАП, після чого заявника інформують телефоном. За бажанням він може отримати роздрукований обліковий документ із позначкою про відстрочку або ж самостійно завантажити його через "Резерв+" чи портал "Дія".

Якщо ТЦК відмовляє у відстрочці, заявнику надсилають електронного листа з офіційною причиною відмови.

У Міноборони підкреслюють, що заяву необхідно подавати виключно особисто – представники, зокрема родичі чи юристи, зробити це не можуть. Також заявник несе відповідальність за достовірність наданих даних: якщо інформація буде неповною або неправдивою, у відстрочці можуть відмовити, і тоді документи доведеться подавати повторно.

Українці, які перебувають за кордоном, не мають можливості подати паперову заяву до ЦНАП.

Підтвердженням подання заяви є роздрукований опис вхідного пакета документів, який адміністратор видає після прийняття звернення.

