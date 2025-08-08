Відтепер відстрочку від мобілізації можна оформити та продовжити онлайн через застосунок Резерв+. Міноборони розширило список категорій, що мають на це право.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. В Україні з початку серпня запрацював новий спосіб оформлення та продовження відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+.

Що змінило Міноборони з 6 серпня?

Напередодні продовження мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів Міноборони дозволило окремим категоріям громадян оформлювати відстрочку онлайн без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК).

Цей крок є частиною масштабної цифровізації процесів у Міністерстві оборони – тепер оформлення і продовження відстрочок від мобілізації відбувається автоматично через єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який реалізовано у вигляді мобільного застосунку Резерв+. Через цей застосунок можна подавати заяви на сім видів відстрочок, а також автоматично отримувати їхнє продовження.

Які відстрочки можна оформити через Резерв+?

Адвокатка Дар’я Тарасенко уточнює, що наразі через застосунок Резерв+ можна оформити такі відстрочки, за умови, що у державних реєстрах є необхідні дані про особу:

інвалідність військовозобов’язаного (будь-яка група, безстрокова чи з пенсією);

виховання трьох і більше дітей до 18 років (за умови, що діти рідні, від одного шлюбу, а батько перебуває у шлюбі з матір’ю);

навчання (при наявності актуальної довідки в ЄДЕБО про неперервність освітнього процесу);

робота наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників у закладах вищої, фахової передвищої, професійної освіти або наукових установах;

наявність дружини з інвалідністю І або ІІ групи;

тимчасова непридатність за висновком ВЛК (якщо інформація внесена до реєстру);

перебування дружини на військовій службі за наявності дитини до 18 років.

Особливу увагу у Міноборони приділили саме працівникам освіти і науки. Щоб отримати відстрочку, потрібно мати в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відмітки про основне місце роботи, зарплатну ставку не нижче 0,75 та належність до кадрової групи освітнього процесу у вищій, фаховій передвищій або професійній освіті.

Якщо у застосунку відстрочка не з’являється, хоча всі умови виконані, слід звернутись до роботодавця для уточнення даних у реєстрі.

Як оформити відстрочку онлайн через Резерв+?

Для подачі заяви на відстрочку через Резерв+ вся необхідна інформація (про шлюб, статус, інвалідність, навчання тощо) має бути внесена в державні реєстри. Закон передбачає автоматичний обмін даними між ТЦК і цими системами, тому після внесення даних відповідні види відстрочок автоматично відображаються у застосунку.

Алгоритм оформлення дуже простий:

Встановіть останню версію Резерв+;

Запустіть застосунок і натисніть на три крапки у верхньому правому куті;

Оберіть пункт "Подати запит на відстрочку";

Виберіть відповідну категорію відстрочки;

Подайте заявку і чекайте на сповіщення про результат.

Відстрочка з’явиться в електронному військовому квитку (ВОД) і буде доступна для перегляду в застосунку та для перевірки військовими комісіями.

Як продовжити відстрочку онлайн через Резерв+?

Після продовження мобілізації та воєнного стану на 90 днів відстрочка, оформлена через Резерв+, автоматично пролонгується. Головне – своєчасно оновлювати застосунок і перевіряти, що відстрочка відображається коректно.

Якщо відстрочка надана безпосередньо ТЦК, то для її продовження додаткових дій від військовозобов’язаного не потрібно. Відповідно до постанови КМУ №560, протягом 5 днів після видання указу про продовження мобілізації комісія ТЦК перевіряє наявність підстав і вносить оновлену дату дії відстрочки в реєстр. Якщо підстав для продовження немає – комісія ухвалює рішення про скасування відстрочки.

Інші види відстрочок, що планують перевести у Резерв+

Наразі у застосунку доступні сім основних видів відстрочок, пов’язаних зі здоров’ям, навчанням і сімейними обставинами. Міністерство оборони працює над додаванням інших категорій, серед яких:

відстрочки за станом здоров’я (тимчасова непридатність, інвалідність різних груп);

бронювання на критично важливих посадах;

служба в силових структурах, суді, Верховній Раді, Кабміні тощо;

навчання, наукова і викладацька діяльність;

сімейні обставини;

колишні полонені;

інші передбачені законом категорії.

Особливою увагою користуються бронювання на роботі – вони можуть отримувати працівники критичної інфраструктури або ті, хто виконує важливі замовлення для оборони.