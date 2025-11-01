Вже сотні тисяч: Шмигаль здивував кількістю продовжених автоматично відстрочок
- З 1 листопада автоматично продовжено відстрочки від мобілізації завдяки оновленню даних через державній реєстри.
- Заяви на відстрочки тепер можна подавати у ЦНАПах, що дозволяє зменшити навантаження на ТЦК і зробити процес прозорішим.
Завдяки наявності даних у державних реєстрах вдалося продовжити відстрочки від мобілізації без залучення людей – усе оновилося автоматично. Також із 1 листопада заяви на відстрочки приймають у ЦНАПах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Скільки відстрочок продовжилися з 1 листопада?
Дані в реєстрах оновилися про тих осіб, які оформлювали відстрочку в застосунку Резерв+. Міністр оборони зауважив, що таким чином оформлюється 80% звернень. Після набуття чинності нового порядку оформлення та продовження відстрочок автоматично оновилися звільнення від мобілізації 720 тисяч людей. Для цього більше не потрібні купа довідок і особисті візити.
Однак можливість оформити відстрочку з паперовими документами залишається. Громадяни повинні для цього звернутися не до ТЦК, а до ЦНАПів.
Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4 тисячі заяв. Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше. Дякуємо обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та командам ЦНАПів за підтримку та оперативну організацію процесу на місцях,
– пише Шмигаль.
Держава хоче робити процес оформлення відстрочок прозорим, якомога швидше усунути людський фактор і ризики зловживань. Передача роботи з документами до ЦНАПів, за словами Дениса Шмигаля, дозволяє розвантажити працівників ТЦК для забезпечення мобілізації.
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, команді Міноборони знадобилося три місяці, аби впровадити новий порядок оформлення відстрочок. Завдяки цифровізації процесу стало можливо автоматично продовжувати відстрочки, перевести все в цифровий формат й запобігти утворенню величезних черг до ТЦК і СП.
Хто може оформити відстрочку через Резерв+, а кому треба йти в ЦНАП?
Наразі в застосунку є лише 10 типів відстрочок, які оформлюються в кілька натискань Це звільнення від мобілізації для: людей з інвалідністю; тимчасово непридатних; батьків трьох і більше дітей; батьків, які самостійно виховують дитину; опікунів дітей (повнолітніх і неповнолітніх) з інвалідністю; тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи; жінок та чоловіків, які виховують дитину до 18 років, якщо один з подружжя служить у війську; студентів денної або дуальної форми, докторантів та інтернів; наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
Усі інші відстрочки тепер треба оформлювати через ЦНАП.
Люди, які вперше отримують відстрочку, також повинні подати документи в ЦНАП.