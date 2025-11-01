Вже сотні тисяч: Шмигаль здивував кількістю продовжених автоматично відстрочок

Завдяки наявності даних у державних реєстрах вдалося продовжити відстрочки від мобілізації без залучення людей – усе оновилося автоматично. Також із 1 листопада заяви на відстрочки приймають у ЦНАПах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Скільки відстрочок продовжилися з 1 листопада?

Дані в реєстрах оновилися про тих осіб, які оформлювали відстрочку в застосунку Резерв+. Міністр оборони зауважив, що таким чином оформлюється 80% звернень. Після набуття чинності нового порядку оформлення та продовження відстрочок автоматично оновилися звільнення від мобілізації 720 тисяч людей. Для цього більше не потрібні купа довідок і особисті візити.

Однак можливість оформити відстрочку з паперовими документами залишається. Громадяни повинні для цього звернутися не до ТЦК, а до ЦНАПів.

Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4 тисячі заяв. Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше. Дякуємо обласним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування та командам ЦНАПів за підтримку та оперативну організацію процесу на місцях,

– пише Шмигаль.

Держава хоче робити процес оформлення відстрочок прозорим, якомога швидше усунути людський фактор і ризики зловживань. Передача роботи з документами до ЦНАПів, за словами Дениса Шмигаля, дозволяє розвантажити працівників ТЦК для забезпечення мобілізації.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, команді Міноборони знадобилося три місяці, аби впровадити новий порядок оформлення відстрочок. Завдяки цифровізації процесу стало можливо автоматично продовжувати відстрочки, перевести все в цифровий формат й запобігти утворенню величезних черг до ТЦК і СП.

