Що робити багатодітному батькові, якщо отримав повістку

Багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації. Однак, їм також можуть вручити повістку.

Що робити, якщо багатодітний батько отримав повістку, пояснили в юридичній клініці. Про це пише 24 Канал.

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Для отримання відстрочки треба подати заяву

Важливо розуміти, якщо чоловік не підлягає призову під час мобілізації відповідно до закону, це не означає, що у нього автоматично є відстрочка. Аби отримати її, необхідно подати до ТЦК та СП відповідну заяву з документами, що підтверджують право на відстрочку.

Допускається подання заяви про відстрочку при отриманні повістки або при необхідності отримати відмітку у військово-облікових документах для виїзду за кордон. Це передбачено частиною 5 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Підкреслимо, що абзац 4 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" закріплює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, серед яких жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років,

– зазначили в юридичній клініці.

Додали, що призовник, який має право на відстрочку за сімейними обставинами, повинен через районний (міський) ТЦК та СП подати голові районної (міської) призовної комісії заяву про бажання нею скористатися. Підставою для надання відстрочки від призову є свідоцтва про народження дітей із зазначенням батьківства призовника або рішення суду про встановлення батьківства.

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Утримання дітей при розлученні

Також варто звернути увагу на питання утримання рідних дітей при розлученні батьків та утримання нерідних чоловікові дітей при спільному проживанні.

Якщо біологічний батько сплачує аліменти, то вважається, що саме він утримує своїх дітей. У цій ситуації чоловік не буде визнаний тим, хто утримує трьох дітей і норма статті 268 Сімейного кодексу України стосовно обов'язку мачухи та вітчима утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, не застосовуватиметься. Відповідно, чоловік не зможе звільнитися з військової служби, але матиме право на відстрочку,

– зазначили в юридичній клініці.

Однак, якщо аліменти дітям не надходять або біологічний батько помер, то чоловік має право скористатися звільненням з військової служби як такий, що має на утриманні трьох дітей.