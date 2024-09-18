Бронювання від мобілізації: хто не може отримати відстрочку від служби

Через повномасштабну війну та загальну мобілізацію всі чоловіки з 25 до 60 років мають вступити до лав ЗСУ. І не всі з них мають право отримати відстрочку.

Про це повідомляється у Законі України про мобілізацію №10449. Саме він визначає порядок бронювання військовозобов'язаних.

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Хто не може отримати відстрочку

Існує категорія громадян із досвідом військової служби, які не можуть отримати відстрочення від мобілізації, серед яких:

стрільці;

танкісти;

артилеристи;

розвідники;

військові, які займаються різними видами зв'язку;

фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;

ті, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.

Механізм оформлення броні

Міністерство оборони розглядає документи на бронювання в строк до 10 робочих днів з моменту їх отримання. Потім документи передаються до Міністерства економіки, яке ухвалює рішення про бронювання військовозобов'язаних протягом п'яти робочих днів. Для оформлення відстрочки із бронювання Міністерство економіки надсилає відповідне рішення:

органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки;

Генеральному штабу Збройних сил.

Потім Міністерство оборони у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних ТЦК та СП.

Важливо Держава автоматично пролонгувала чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Крім того, подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, раніше було шість.

З яких причин можуть не дати бронь

У той час як у суспільстві тривають запеклі суперечки про те, яким має бути механізм бронювання для запобігання спекуляціям, Верховна Рада запропонувала рішення у вигляді так званого "економічного бронювання" та розглядає два можливі варіанти його реалізації.