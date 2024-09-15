Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Ялтинської європейської стратегії.

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Бронювання від мобілізації

Денис Шмигаль зазначив, що влада пообіцяла оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. Та додав, що в цьому процесі буде важливий принцип "воюй або працюй".

У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій,

– акцентував він.

Вищезазначений принцип, за словами прем'єра, є критично важливим для виживання і перемоги України.

"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", – вказав Шмигаль.

Глава Кабміну каже, що цей момент стоїть "червоною ниткою" для Уряду.