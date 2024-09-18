Бронирование от мобилизации: кто не может получить отсрочку от службы

Из-за полномасштабной войны и всеобщей мобилизации все мужчины с 25 до 60 лет должны вступить в ряды ВСУ. И не все из них имеют право получить отсрочку.

Об этом сообщается в Законе Украины о мобилизации №10449. Именно он определяет порядок бронирования военнообязанных.

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Кто не может получить отсрочку

Существует категория граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку от мобилизации, среди которых:

стрелки;

танкисты;

артиллеристы;

разведчики;

военные, которые занимаются различными видами связи;

специалисты по работе с радиолокационными комплексами;

те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

Механизм оформления брони

Министерство обороны рассматривает документы на бронирование в срок до 10 рабочих дней с момента их получения. Затем документы передаются в Министерство экономики, которое принимает решение о бронировании военнообязанных в течение пяти рабочих дней. Для оформления отсрочки по бронированию Министерство экономики направляет соответствующее решение:

органам государственной власти, другим государственным органам, которыми поданы списки;

Генеральному штабу Вооруженных сил.

Затем Министерство обороны в трехдневный срок доводит указанное решение до сведения соответствующих ТЦК и СП.

Важно Государство автоматически пролонгировало действующие бронирования на три месяца без необходимости подачи никакого пакета документов. Кроме того, дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, раньше было шесть.

По каким причинам могут не дать бронь

В то время как в обществе продолжаются ожесточенные споры о том, каким должен быть механизм бронирования для предотвращения спекуляций, Верховная Рада предложила решение в виде так называемого "экономического бронирования" и рассматривает два возможных варианта его реализации.