Відстрочка від мобілізації: кому обов'язково звертатись в ЦНАП для отримання

З 1 листопада деякі відстрочки від мобілізації в Україні можна буде оформити лише через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це стосується тих, хто не може або не хоче подавати заяву онлайн.

З цього часу ЦНАП виступатиме фронт-офісом для прийняття документів про відстрочку, повідомляє 24 Канал.

Кому для відстрочки треба звернутись в ЦНАП?

ЦНАП не ухвалює рішення про надання відстрочки, а працює через кабінет на порталі Дія. Центр перевіряє документи, сканує їх і надсилає до ТЦК за місцем обліку військовозобов'язаного.

Протягом 7 днів комісія ТЦК ухвалює рішення про надання відстрочки, яке можна переглянути в електронному військово-обліковому документі.

Деякі відстрочки, зокрема для користувачів Резерв+ з переліку категорій, будуть продовжені автоматично. Але якщо людина отримує відстрочку вперше, звертатися можна лише у ЦНАП.

Це стосується наступних категорій:

Матері і батьки-одинаки з дитиною до 18 років (якщо другий з батьків зник, відбуває термін у місцях позбавлення волі або є рішення про самостійне утримання дитини)

Прийомні батьки, батьки-вихователі, у яких дитина з інвалідністю до 18 років, тяжко хвора дитина або усиновлений сирота,

Особи, які доглядають за членами сім'ї першого ступеня споріднення без інших працездатних родичів,

Опікуни недієздатних осіб,

Чоловіки чи дружини особи з інвалідністю III групи; діти батьків з інвалідністю I або II групи,

Педагоги закладів загальної середньої освіти, а також наукові працівники, які не залучені в освітній процес.

Дружини та чоловіки загиблих або зниклих безвісти під час відбиття російської агресії,

Члени сімей, нагороджених званням Герой України за мужність посмертно за Революцію Гідності,

Звільнені з полону військові, військовозобов'язані до 25 років після базової підготовки або служби.

Що ще зміниться з листопада?