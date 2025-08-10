Російська армія 10 серпня ввечері завдала цинічного удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали люди. Момент атаки вдалося зафіксувати місцевим камерам спостереження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Яким був момент ворожої атаки по Запоріжжю 10 серпня?

Іван Федоров поділився кадрами з камер відеоспостережень, на яких чітко видно ворожий удар по Запоріжжю 10 серпня. На відео можна побачити, як після обстрілу на місці утворюється вогняна хмара диму, будівлі поблизу місця аж здригнулися.

Момент російської атаки по Запоріжжю 10 серпня / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Неділя. Вихідний день. Місто!!! Це терор. І треба називати все своїми іменами. Росіяни тероризують щодня наших людей та всю Україну,

– написав Іван Федоров.

До слова, раніше на російський удар по Запоріжжю відреагував Володимир Зеленський. Президент України заявив, що у місті рятувальники, медики, поліцейські – усі служби допомагають після удару російських бомб. Глава держави закликав партнерів тиснути на ворога – якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку.