Світло з Вифлеєму: як Київ і Львівщина зустріли вогонь миру

У світі стартувала міжнародна ініціатива передачі Вифлеємського вогню миру. Традиційно до цього звичаю долучилися й представники Українського Пласту. А нині потяги Укрзалізниці вже доставляють символ миру до всіх українських міст. Зокрема він прибув уже до Києва та на Львівщину.

Про шлях Вифлеємського вогню до України розповідає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці та офіційний сайт Українського пласту.

Як Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва та Львова?

Урочиста передача Вифлеємського вогню Миру скаутам із різних країн світу відбулася в австрійському Лінці. До церемонії долучилася й делегація пластунів, яка передала вогонь до Відня, а звідти – в Україну.

Скаути отримали символ миру в Австрії: дивіться світлини Українського пласту

Наступними естафету прийняли залізничники, які взялися доставляти Вифлеємський вогонь до українських міст, зокрема й на Михайлівську площу Києва. Там десятки жителів зібралися, щоб запалити свічки від полум'я символа миру.

Вифлеємський вогонь миру їде Україною потягами: дивіться фото Укрзалізниці

Цьогоріч вже вп'яте в різні куточки країни його доставлять потягами Укрзалізниці. Завдяки залізничним маршрутам Вифлеємський вогонь швидко та безпечно дістається у різні куточки країни, щоб об'єднати й зігріти безліч сердець,

– зазначили в Укрзалізниці.

На прибуття Вифлеємського вогню відреагував і голова Львівської ОДА Максим Козицький. На Львівщину його доставили насамперед родинам полеглих захисників України.

Нехай цей священний Вогонь принесе у ваші домівки й серця хоча б миттєвий спокій, тепло та відчуття присутності тих, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті,

– зазначив очільник області.

Вифлеємський вогонь миру на Львівщині: Фото Анни Сікорської для Львівської ОДА

Що відомо про традицію?