Годує марними обіцянками та звинувачує Захід: Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини
Джерело:BBC
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країну-агресорку виключили з Ради ООН з прав людини. Однак тепер держава-терорист намагається повернутися до правозахисного органу за допомогою маніпуляцій.
Країну-агресорку позбавили всіх процедурних прав у Раді ООН з прав людини ще 7 квітня 2022 року. Спочатку Росія удала, ніби "добровільно" виходить з її складу, а через рік вирішила повернутися до органу.
Читайте також У цьому кріслі сидять брехунці, – Зеленський розкритикував присутність Росії у Радбезі ООН
Що задумала Росія
Москва домагається переобрання держави-терориста в Раду з прав людини на новий трирічний термін. Голосування відбудеться у жовтні. Задля цього російські дипломати почали поширювати серед членів ООН листа з проханням підтримати країну-агресорку. Західні ЗМІ отримали копію цього документа.
У листі Росія пообіцяла знайти нібито "адекватні рішення для питань прав людини". Водночас Москва прямо у цьому ж зверненні завуальовано звинувачує у своїх проблемах Захід. У зверненні мовиться про прагнення країни-агресорки не допустити перетворення Ради на "інструмент, що обслуговує політичну волю однієї групи країн".
Крім цього держава-терорист прагне відновити певну міжнародну довіру після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні та Росії. Останні докази цих порушень були представлені Раді в понеділок, 25 вересня, у звіті Комісії з розслідування ситуації в Україні.
Росія періодично ганьбиться в ООН
- Не так давно постпред Росії в ООН Василій Небензя відкрито намагався зірвати виступ Володимира Зеленського на Радбезі через те, що українському президенту дали перше слово. У відповідь російського дипломата поставили на місце та запропонували його країні припинити війну проти нашої держави.
- Раніше голова МЗС Росії Сєргєй Лавров під час виступу в ООН брехав про Україну та посилався на документи, яких не існує. Політолог Володимир Фесенко у коментарі 24 Каналу зауважив, що це могла бути маніпуляція Москви або непрофесійність кремлівського посіпаки.
- Нагадаємо, видання Bild повідомило про ймовірні таємні перемовини між Росією та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем щодо відновлення зернової угоди в обмін на скасування санкцій. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, коментуючи статтю таблоїда, зауважив, що Гутерреш має працювати не над санкціями, до яких він має опосередковане відношення, а над питанням, чому країна-агресорка досі присутня в Радбезі ООН.