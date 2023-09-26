Країну-агресорку позбавили всіх процедурних прав у Раді ООН з прав людини ще 7 квітня 2022 року. Спочатку Росія удала, ніби "добровільно" виходить з її складу, а через рік вирішила повернутися до органу.

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Що задумала Росія

Москва домагається переобрання держави-терориста в Раду з прав людини на новий трирічний термін. Голосування відбудеться у жовтні. Задля цього російські дипломати почали поширювати серед членів ООН листа з проханням підтримати країну-агресорку. Західні ЗМІ отримали копію цього документа.

У листі Росія пообіцяла знайти нібито "адекватні рішення для питань прав людини". Водночас Москва прямо у цьому ж зверненні завуальовано звинувачує у своїх проблемах Захід. У зверненні мовиться про прагнення країни-агресорки не допустити перетворення Ради на "інструмент, що обслуговує політичну волю однієї групи країн".

Крім цього держава-терорист прагне відновити певну міжнародну довіру після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні та Росії. Останні докази цих порушень були представлені Раді в понеділок, 25 вересня, у звіті Комісії з розслідування ситуації в Україні.

Росія періодично ганьбиться в ООН