Страна-агрессорка была лишена всех процедурных прав в Совете ООН по правам человека еще 7 апреля 2022 года. Сначала Россия сделала вид, будто "добровольно" выходит из ее состава, а через год решила вернуться в орган.

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Что задумала Россия

Москва добивается переизбрания государства-террориста в Совет по правам человека на новый трехлетний срок. Голосование пройдет в октябре. Для этого российские дипломаты стали распространять среди членов ООН письмо с просьбой поддержать страну-агрессорку. Западные СМИ получили копию этого документа.

В письме Россия пообещала найти якобы "адекватные решения по вопросам прав человека". В то же время Москва прямо в этом же обращении завуалированно обвиняет в своих проблемах Запад. В обращении говорится о стремлении страны-агрессорки не допустить превращения Совета в "инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран".

Кроме этого, государство-террорист стремится восстановить определенное международное доверие после обвинений в нарушениях прав человека в Украине и России. Последние доказательства этих нарушений были представлены в понедельник, 25 сентября, в отчете Комиссии по расследованию ситуации в Украине.

Россия периодически позорится в ООН