Страна-агрессорка была лишена всех процедурных прав в Совете ООН по правам человека еще 7 апреля 2022 года. Сначала Россия сделала вид, будто "добровольно" выходит из ее состава, а через год решила вернуться в орган.
Читайте также В этом кресле сидят лжецы, – Зеленский раскритиковал присутствие России в Совбезе ООН
Что задумала Россия
Москва добивается переизбрания государства-террориста в Совет по правам человека на новый трехлетний срок. Голосование пройдет в октябре. Для этого российские дипломаты стали распространять среди членов ООН письмо с просьбой поддержать страну-агрессорку. Западные СМИ получили копию этого документа.
В письме Россия пообещала найти якобы "адекватные решения по вопросам прав человека". В то же время Москва прямо в этом же обращении завуалированно обвиняет в своих проблемах Запад. В обращении говорится о стремлении страны-агрессорки не допустить превращения Совета в "инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран".
Кроме этого, государство-террорист стремится восстановить определенное международное доверие после обвинений в нарушениях прав человека в Украине и России. Последние доказательства этих нарушений были представлены в понедельник, 25 сентября, в отчете Комиссии по расследованию ситуации в Украине.
Россия периодически позорится в ООН
- Не так давно постпред России в ООН Василий Небензя открыто пытался сорвать выступление Владимира Зеленского на Совбезе из-за того, что украинскому президенту дали первое слово. В ответ российский дипломат поставили на место и предложили его стране прекратить войну против нашего государства.
- Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в ООН врал об Украине и ссылался на документы, которых нет. Политолог Владимир Фесенко в комментарии 24 Каналу отметил, что это могла быть манипуляция Москвы или непрофессионализм кремлевского прихвостня.
- Напомним, издание Bild сообщило о возможных тайных переговорах между Россией и генсеком ООН Антониу Гутеррешем по возобновлению зернового соглашения в обмен на отмену санкций. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, комментируя статью таблоида, отметил, что Гутерреш должен работать не над санкциями, к которым он имеет косвенное отношение, а над вопросом, почему страна-агрессорка до сих пор присутствует в Совбезе ООН.