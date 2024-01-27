ЗСУ ефективніше використовують FPV-дрони: окрім кількості, яку перевагу мають росіяни

У сучасному світі технології стрімко розвиваються, привносячи нові можливості в різні галузі. Однією з таких новинок стали FPV-дрони. Іноді "фпвішки" справляються із завданням там, де безсильна робота артилерії.

Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що росіяни дедалі активніше використовують дрони. Попри те, що кількісно ворог переважає, українські оператори набагато майстерніші.

Важливо Україна хоче знищити Чорноморський флот за допомогою армії дронів, – ЗМІ

Яка головна перевага ворога

Гайдай нагадав, що спочатку Сили оборони України почали застосовувати FPV-дрони для виконання бойових завдань. Росіяни перейняли досвід українських воїнів, тому наростили виробництво безпілотних літальних апаратів.

Основна перевага росіян у тому, що вони першими почали використовувати FPV-дрони з тепловізійними камерами, з камерами нічного бачення,

– підкреслив ексголова Луганської ОВА.

Ця інновація приклад того, як окупанти вміють вчитися і впроваджувати нові ідеї на фронті. Проте Україна потроху наздоганяє противника. Щоб закрити потреби на фронті, потрібно дотримуватися співвідношення – 50% дронів різних модифікацій, зокрема окопних, мобільних, розвідувальних й ударних, та 50% засобів для боротьби з БпЛА, тобто РЕБ.

Україна нарощує виробництво БпЛА: що відомо

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував українську розробку, яка здатна блокувати частоти ворожих FPV-дронів – це окопна система радіоелектронної боротьби AD Counter FPV. Система важить 3 кілограми без акумулятора та має триногу, завдяки якій пристрій зручно встановлювати на автівки.

Нещодавно Федоров закликав небайдужих українців долучитися до українського виробництва зброї та власноруч вдома збирати FPV-дрони. У цьому допоможе інженерний курс, учасники якого вже передали військовим понад 100 безпілотників.

Володимир Зеленський анонсував створення 1 мільйона дронів у 2024 році. Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив слова президента. Він зазначив, що окрім FPV-дронів, Україна спроможна виробити більш ніж 10 000 ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів із дальністю 1000 кілометрів.