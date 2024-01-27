ВСУ эффективнее используют FPV-дроны: кроме количества, какое преимущество имеют россияне

В современном мире технологии стремительно развиваются, привнося новые возможности в разные отрасли. Одной из таких новинок стали FPV-дроны. Иногда "фпвишки" справляются с задачей там, где бессильна работа артиллерии.

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что россияне все активнее используют дроны. Несмотря на то, что количественно враг преобладает, украинские операторы гораздо более искусные.

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Какое главное преимущество врага

Гайдай напомнил, что сначала Силы обороны Украины начали применять FPV-дроны для выполнения боевых задач. Россияне переняли опыт украинских воинов, поэтому нарастили производство беспилотных летательных аппаратов.

Основное преимущество россиян в том, что они первыми начали использовать FPV-дроны с тепловизионными камерами, с камерами ночного видения,

– подчеркнул экс-председатель Луганской ОВА.

Эта инновация пример того, как оккупанты умеют учиться и внедрять новые идеи на фронте. Однако Украина понемногу догоняет противника. Чтобы закрыть потребности на фронте, нужно соблюдать соотношение – 50% дронов разных модификаций, в частности окопных, мобильных, разведывательных и ударных, и 50% средств для борьбы с БПЛА, то есть РЭБ.

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Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал украинскую разработку, которая способна блокировать частоты враждебных FPV-дронов – это окопная система радиоэлектронной борьбы AD Counter FPV. Система весит 3 килограмма без аккумулятора и имеет треногу, благодаря которой устройство удобно устанавливать на автомобили.

Недавно Федоров призвал неравнодушных украинцев присоединиться к украинскому производству оружия и собственноручно дома собирать FPV-дроны. В этом поможет инженерный курс, участники которого уже передали военным более 100 беспилотников.

Владимир Зеленский анонсировал создание 1 миллиона дронов в 2024 году. Позже министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин подтвердил слова президента. Он отметил, что кроме FPV-дронов, Украина способна произвести более 10 000 ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью 1000 километров.