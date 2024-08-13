А чи є вона насправді: чому Росія вже навіть не погрожує ядерною зброєю

У перший рік повномасштабного вторгнення всі масово говорили про використання Росією тактичного ядерного озброєння. Саме страх перед ескалацією та ядерною війною зупиняв наших партнерів від багатьох рішучих кроків.

Країна-агресорка не раз погрожувала використанням ядерної зброї у відповіді на дії Заходу. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що це траплялося так часто, що у погрози вже мало хто вірить.

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Чи варто боятися ядерної зброї Росії

"Всі питають, а чи дійсно Росія має ядерне озброєння, чи просто любить про нього казати? Бо воно було створене ще за часів Радянського Союзу і не дуже сильно модернізувалось, принаймні в 1990 роки", – розповів Іван Ус.

Він додав, що ядерна зброя країни-агресорки досить стара й може виглядати, що все це блеф. В історії Росії такі випадки траплялися. Наприклад, колишній лідер СРСР Нікіта Хрущов погрожував ударом по США. Американці справді цього дуже боялися, але згодом стало відомо, що у росіян на той час фізично були лише 2 ракети.

З початку війни всі дійсно вважали, що Росія може використати озброєння, бо нібито має його багато. Але хід подій показав протилежне. Навіть з'явився жарт, що Росія – це друга армія в Україні, а після заколоту Пригожина – друга армія ще й у самій Росії,

– зауважив Іван Ус.

Відтак всі розмови про "червоні лінії" вже не надто впливають на ситуацію. Західні видання навіть підрахували, що з 2022 року партнери перейшли понад 30 так званих "червоних ліній" і відповіді не було.

До того ж не варто забувати, що погрози ядерним озброєнням лунали так часто, що фактично перестали сприйматися як погрози,

– підкреслив Іван Ус.

Коли Україна отримала дозвіл бити на 100 кілометрів по території Росії, багато хто казав, що це через ситуацію на Харківщині. Втім частина аналітиків зауважила, що це сталося після того, як були влучання по російських радіолокаційних станціях дальнього оповіщення, які входять в ядерну систему Росії.

Ніякої відповіді за це не було, тому партнери могли погодитися й надати обережний дозвіл на удари до 100 кілометрів. До того ж ми бачимо, що західна техніка зараз присутня на російській території, а наші партнери не заперечують проти цього.