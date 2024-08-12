Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Свій допис він опублікував на тлі інформації про пожежу, яка спалахнула на ЗАЕС 11 серпня.

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Ризик ядерної аварії залишається реальністю

Після пожежі на градирні Цахкна підтримав Україну й попередив Європу та весь світ про небезпеку, яку власноруч створюють росіяни.

Поки Україна не відновить територіальну цілісність і не відновить контроль над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшим ядерним об'єктом Європи – постійне розпалювання страхів і високий ризик ядерної аварії залишаються жахливою реальністю,

– написав Цахкна на своїй сторінці в X.

Наразі радіаційний фон перебуває в нормі, однак у ЗАЕС наголошують, що деградація систем і елементів станції з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію.

До слова, раніше міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що пожежа на Запорізькій АЕС є провокацією росіян, які зараз фактично контролюють станцію. За його словами, окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових.