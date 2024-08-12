Про це заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Варто зазначити, що градирні розташовані приблизно за 1 кілометр від енергоблоків.

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Пожежа є черговою провокацією росіян

За словами Дмитра Орлова, градирні, в яких сталася пожежа, використовувались в технологічному процесі для додаткового охолодження сирої води, яка є у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС.

Водночас градирні не працювали вже досить довгий час.

Зазвичай вони працюють влітку та коли працює там досить суттєва кількість енергоблоків, бо деякі знаходились періодично в ремонтному стані. Зараз оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі, там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції й залізобетоні. Тому фізично там займатись було нічому горіти,

– пояснив міський голова.

Орлов додав, що, ймовірно, російські окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових. Він наголосив, що наразі ядерної радіаційної небезпеки немає, а радіаційний фонд перебуває у нормі.

В Центрі стратегічних комунікацій також заявили, що відповідальність за надзвичайну ситуацію на ЗАЕС несуть російські окупанти. Причиною пожежі є або їхня недбалість, або свідомий підпал з метою провокації та звинувачення України.

Деградація систем і елементів АЕС через російську окупацію з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії,

– наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.

До слова, зранку 12 серпня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території Запорізької АЕС припинилася.