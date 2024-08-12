Об этом заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Стоит отметить, что градирни расположены примерно в 1 километре от энергоблоков.

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Пожар является очередной провокацией россиян

По словам Дмитрия Орлова, градирни, в которых произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения сырой воды, которая есть в водоеме-охладителе для реакторов АЭС.

В то же время градирни не работали уже достаточно долгое время.

Обычно они работают летом и когда работает там достаточно существенное количество энергоблоков, потому что некоторые находились периодически в ремонтном состоянии. Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечему гореть,

– объяснил городской голова.

Орлов добавил, что, вероятно, российские оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных. Он отметил, что сейчас ядерной радиационной опасности нет, а радиационный фонд находится в норме.

В Центре стратегических коммуникаций также заявили, что ответственность за чрезвычайную ситуацию на ЗАЭС несут российские оккупанты. Причиной пожара является или их халатность, или сознательный поджог с целью провокации и обвинения Украины.

Деградация систем и элементов АЭС из-за российской оккупации с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.

К слову, утром 12 августа председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории Запорожской АЭС прекратился.