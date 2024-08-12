Що це за споруди, які можливі причини пожежі та які ризики подібних пожеж на ЗАЕС, розповідає 24 Канал.

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Що таке градирні

Градирні – це башти, які призначені для охолодження води. Ви точно бачили ці споруди на фото в інтернеті, адже вони є чи ненайбільш впізнаваними на майданчиках атомних електростанцій.



Градирні – башти, які переважно охолоджують воду / Фото з Вікіпедії

Баштові градирні бувають різних форм і розмірів і працюють не тільки в тепловій та атомній енергетиці, а й у хімічній і металургійній промисловості, де не лише охолоджують, а й очищають різні речовини.

Довідково. На Хмельницькій АЕС градирнь немає, на Південноукраїнській АЕС вони вентиляторні й невеликі. На Запорізькій – їх дві, а от на Рівненській АЕС – шість.

Пожежа сталась на градирні №1

В Енергодарі дві градирні розташовані на північній стороні ставка-охолоджувача за межами периметра атомної електростанції.



Градирні на ЗАЕС / Фото Google maps



Градирні розташовані за 1 кілометр від атомного блоку / Фото Скриншот

Імовірна причина плжежі – недбалість росіян

За даними "Енергоатому", росіяни використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки.

Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання та амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

Зазначають, що градирня номер один, де сталась пожежа, розташована приблизно за кілометр від енергоблоків станції.



Пожежа на градирні ЗАЕС 11 серпня / Скриншот з відео

Такі дії окупантів значно збільшують ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС

В Енергоатомі також повідомили, що деградація систем і елементів АЕС з кожним днем посилює загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС, а масштабні пожежі можуть призводити аж до радіаційної аварії.