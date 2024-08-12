Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Свое сообщение он опубликовал на фоне информации о пожаре, который вспыхнул на ЗАЭС 11 августа.

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Риск ядерной аварии остается реальностью

После пожара на градирне Цахкна поддержал Украину и предупредил Европу и весь мир об опасности, которую собственноручно создают россияне.

Пока Украина не восстановит территориальную целостность и не восстановит контроль над Запорожской атомной электростанцией – крупнейшим ядерным объектом Европы – постоянное разжигание страхов и высокий риск ядерной аварии остаются ужасной реальностью,

– написал Цахкна на своей странице в X.

Сейчас радиационный фон находится в норме, однако в ЗАЭС отмечают, что деградация систем и элементов станции с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью.

К слову, ранее городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что пожар на Запорожской АЭС является провокацией россиян, которые сейчас фактически контролируют станцию. По его словам, оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных.