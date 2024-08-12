Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Еспресо, что Россия хочет обвинить Силы обороны в "обстрелах" Запорожской АЭС, хотя это и не соответствует действительности, пишет 24 Канал.

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Что говорит эксперт о пожаре на ЗАЭС

Вчера, 11 августа, появилась информация, что на Запорожской АЭС пошел черный дым. Потом выяснилось, что эти события происходили где-то в километре от атомных блоков, а именно на градирне – установке для охлаждения воды. Эти градирни враг использует для хранения техники, боеприпасов и другого, то есть для прикрытия своих военных возможностей,

– сказал Сергей Згурец.

Он пояснил, что действительно – там были взрывы, пошел черный дым. После чего и МАГАТЭ заволновалось, что это создает потенциальные риски безопасности.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express объяснил, зачем россияне прибегают к таким действиям сейчас. В частности, враги хотят, попытаться обвинить Украину в якобы "обстрелах", что не соответствует действительности.

"С другой стороны, у меня такое впечатление, что россияне сейчас специально начинают муссировать тему атомных станций в контексте, условно говоря, наших действий в Курской области, чтобы каким-то образом потом сместить акценты на то, что продвижение украинских войск угрожает Курской АЭС. Пока что игра не понятна, но тематика атомных станций сейчас выходит на первый план. Посмотрим, какие аргументы или историю россияне придумают дальше", – подытожил эксперт.

Кстати, Украина не подтверждала, что ВСУ присутствуют или действуют в Курской области России.

Стоит заметить, что спутниковые снимки компании Planet Labs демонстрировали, что россияне спешно начали строить фортификации возле Курской АЭС.