Соответствующую новость сообщил украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 11 августа. Он отметил, что показатели радиации находятся в норме, несмотря на огонь, который видно со стороны АЭС.

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Пожар на оккупированной ЗАЭС

Как констатировал глава государства, пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией в Энергодаре, нормальной ситуация не является и не может быть.

Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ (относительно пожара на ЗАЭС – 24 Канал). Россия должна за это отвечать,

– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что только украинский контроль над Запорожской АЭС может гарантировать полное возвращение к безопасности, в частности ядерной.

Оккупанты устроили пожар на Запорожской АЭС: смотрите видео Зеленского

Обратите внимание! Глава государства уточнил, что огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя. Этот город на Днепропетровщине находится под контролем Украины.

Оккупационная администрация Запорожья прокомментировала ситуацию. Захватчики утверждают, что загорелись охладительные системы ЗАЭС, но работа всех 6 энергоблоков приостановлена.

Угрозы парового взрыва нет, радиационный фон в норме,

– говорят оккупанты, обвиняя при этом украинских защитников.

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В то же время председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал сохранять спокойствие. Он подытожил, что тактика террора шантажа и запугивания свойственна России. Пожар на Запорожской атомной станции – очередное тому подтверждение.

Мир должен видеть, что творит страна-агрессор. Угроза, которую она несет, выходит далеко за пределы Украины,

– написал чиновник.

Вспомним, что 4 марта 2022 года, в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, Запорожскую атомную электростанцию захватили вражеские войска. Это крупнейшая в Европе, а также третья в мире по мощности АЭС.

Еще в июне 2023 года президент Зеленский и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов констатировали, что россияне заминировали станцию. Чиновники отмечали, что подрыв соответствующей АЭС врагом может привести к крупнейшей в Европе техногенной катастрофе.