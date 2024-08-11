Соответствующую новость сообщил украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 11 августа. Он отметил, что показатели радиации находятся в норме, несмотря на огонь, который видно со стороны АЭС.
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Пожар на оккупированной ЗАЭС
Как констатировал глава государства, пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией в Энергодаре, нормальной ситуация не является и не может быть.
Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ (относительно пожара на ЗАЭС – 24 Канал). Россия должна за это отвечать,
– подчеркнул Зеленский.
Владимир Зеленский добавил, что только украинский контроль над Запорожской АЭС может гарантировать полное возвращение к безопасности, в частности ядерной.
Оккупанты устроили пожар на Запорожской АЭС: смотрите видео Зеленского
Оккупационная администрация Запорожья прокомментировала ситуацию. Захватчики утверждают, что загорелись охладительные системы ЗАЭС, но работа всех 6 энергоблоков приостановлена.
Угрозы парового взрыва нет, радиационный фон в норме,
– говорят оккупанты, обвиняя при этом украинских защитников.
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В то же время председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал сохранять спокойствие. Он подытожил, что тактика террора шантажа и запугивания свойственна России. Пожар на Запорожской атомной станции – очередное тому подтверждение.
Мир должен видеть, что творит страна-агрессор. Угроза, которую она несет, выходит далеко за пределы Украины,
– написал чиновник.
Вспомним, что 4 марта 2022 года, в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, Запорожскую атомную электростанцию захватили вражеские войска. Это крупнейшая в Европе, а также третья в мире по мощности АЭС.
Еще в июне 2023 года президент Зеленский и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов констатировали, что россияне заминировали станцию. Чиновники отмечали, что подрыв соответствующей АЭС врагом может привести к крупнейшей в Европе техногенной катастрофе.