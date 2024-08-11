Відповідну новину повідомив український президент Володимир Зеленський у неділю, 11 серпня. Він наголосив, що показники радіації перебувають у нормі.

Дивіться також Росгвардія зареєструвала військову частину на території захопленої ЗАЕС: що відомо

Пожежа на окупованій ЗАЕС

Як констатував глава держави, поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією в Енергодарі, нормальною ситуація не є й не може бути.

Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ (щодо пожежі на ЗАЕС – 24 Канал). Росія повинна за це відповідати,

– наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що лише український контроль над Запорізькою АЕС може гарантувати цілковите повернення до повної безпеки, зокрема ядерної.