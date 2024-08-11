Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко показав, як виглядає займання, а також розповів, навіщо ворог вчинив цей інцидент.

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Що відомо про пожежу у градирнях ЗАЕС

Євтушенко наголосив, що, за неофіційною інформацією, отриманій від джерел з окупованого лівого берега Дніпра, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.



Росіяни підпалили градирню ЗАЕС / Фото з телеграм-каналу Євгена Євтушенка

Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища,

– повідомили начальник Нікопольської РВА.

Він також наголосив, що наразі ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Євген Євтушенко також закликав громадян заспокоїтися.

Цікаво! Градирня – це інженерна споруда, що використовують для охолодження води у промислових процесах. Вона зазвичай складається з башти, через яку проходить тепла вода, що охолоджується шляхом випаровування частини води або шляхом контакту з холодним повітрям.

До слова, росіяни вже не вперше вчиняють провокації поблизу Запорізької АЕС. У МАГАТЕ зазначали, що наприкінці липня біля ЗАЕС продовжували чути вибухи й постріли на різних відстанях від майданчика.