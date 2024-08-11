Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко показал, как выглядит возгорание, а также рассказал, зачем враг совершил этот инцидент.

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Что известно о пожаре в градирнях ЗАЭС

Евтушенко отметил, что, по неофициальной информации, полученной от источников с оккупированного левого берега Днепра, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.



Россияне подожгли градирню ЗАЭС / Фото из телеграм-канала Евгения Евтушенко

Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища,

– сообщили начальник Никопольского РВА.

Он также отметил, что сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Евгений Евтушенко также призвал граждан успокоиться.

Интересно! Градирня – это инженерное сооружение, которое используют для охлаждения воды в промышленных процессах. Она обычно состоит из башни, через которую проходит теплая вода, которая охлаждается путем испарения части воды или путем контакта с холодным воздухом.

К слову, россияне уже не впервые совершают провокации возле Запорожской АЭС. В МАГАТЭ отмечали, что в конце июля возле ЗАЭС продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки.