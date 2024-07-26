Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного агентства по атомной энергии. Согласно обнародованной информации, взрывы и стрельбу слышали там на разных расстояниях от станции.

Смотрите также Захарова пригрозила подрывом дамб украинских ГЭС: имеет ли Россия для этого возможности

МАГАТЭ зафиксировало взрывы и стрельбу возле ЗАЭС

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки,

– говорится в заявлении агентства.

В МАГАТЭ сообщили, что наблюдатели провели осмотры ремонтных работ на площадке Запорожской АЭС, а также проверили наличие необходимых запасных частей для станции.

Отмечается, что в течение последних дней специалисты наблюдали за обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора энергоблока №3, которые разбирали для технического обслуживания.

Также были проверки плановых работ в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока №6. В то же время в МАГАТЭ отмечают, что во время посещения турбинного зала энергоблока №6 наблюдатели не получили доступа к его западной части.

Напомним, в начале июля три беспилотника атаковали одну из электроподстанций вблизи города Энергодар. Тогда 8 работников ЗАЭС получили ранения. Удары беспилотников вызвали утечку масла по крайней мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также линию соединения.