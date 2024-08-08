Российские войска оккупировали Запорожскую АЭС еще в марте 2022 года. О регистрации воинской части журналистам стало известно из российского государственного реестра.

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Россияне зарегистрировали воинскую часть на ЗАЭС

Воинская часть №6945 была зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. Именно там расположены промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

В реестре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части, однако кое-что можно узнать об учредителе.

Права учредителя выполняет Федеральная служба войск Национальной гвардии России,

– говорится в документах.

Фактически, оккупанты пытаются легитимизировать свое пребывание на захваченной станции.

По словам городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, на оккупированной Запорожской АЭС сейчас находится около тысячи российских военных. Они вооружены в частности фугасным оружием. Также на станции работают несколько тысяч сотрудников, нанятых компанией, которая связана с российским "Росатомом".

В конце июля МАГАТЭ также сообщало о взрывах и стрельбе возле ЗАЭС – их слышали на разных расстояниях от станции.