Так, 5 августа появилась информация, что россияне задними числами повысили тарифы на газ. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что в целом за 2024 год цены выросли на 30%.

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Россияне сдирают деньги с украинцев в Бердянске

В частности, так называемая оккупационная администрация повысила тарифы на вывоз мусора, водоснабжение и газ. Несмотря на поднятие тарифов захватчики не вывозят мусор вовремя – пол города превратили просто на свалку. Также у местных жителей нет воды – на определенные этажи просто не дожимает воду, даже если в целом водоснабжение присутствует в конкретном районе.

Заместитель председателя Бердянского районного совета убежден, если россияне поднимают тарифы на газ, то и его не будет.

Впереди отопительный сезон. Можно очень уверенно прогнозировать, что существенно вырастут и тарифы на отопление, потому что еще они не появились, их оккупанты еще не утвердили,

– отметил Дудукалов.

В то же время на фоне повышения цен россияне не выплачивают заработные платы коммунальщикам, которые должны это обслуживать. Сейчас местный водоканал практически не имеет работников аварийных бригад, слесарей, которые могут что-то ремонтировать.

По словам Дудукалова, Бердянск превращается в сплошную реку из воды, что течет из-под земли из коммуникаций, которые не ремонтируются. Враг уничтожил инфраструктуру города.

Зато захватчики открыли в оккупированном Бердянске так называемый "молодежный образовательный центр "Маяк". Он нужен врагу, чтобы зомбировать молодежь на временно оккупированных территориях.