Так, 5 серпня з'явилася інформація, що росіяни задніми числами підвищили тарифи на газ. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зазначивши, що загалом за 2024 рік ціни зросли на 30%.

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Росіяни здирають гроші з українців у Бердянську

Зокрема, так звана окупаційна адміністрація підвищила тарифи на вивіз сміття, водопостачання і газ. Попри підняття тарифів загарбники не вивозять сміття вчасно – пів міста перетворили просто на сміттєзвалище. Також у місцевих жителів немає води – на певні поверхи просто не дотискає воду, навіть якщо загалом водопостачання присутнє в конкретному районі.

Заступник голови Бердянської районної ради переконаний, якщо росіяни підіймають тарифи на газ, то і його не буде.

Попереду опалювальний сезон. Можна дуже впевнено прогнозувати, що суттєво зростуть і тарифи на опалення, тому що ще вони не з'явилися, їх окупанти ще не затвердили,

– зазначив Дудукалов.

Водночас на тлі підвищення цін росіяни не виплачують заробітні плати комунальникам, які повинні це обслуговувати. Нині місцевий водоканал практично не має працівників аварійних бригад, слюсарів, які можуть щось ремонтувати.

За словами Дудукалова, Бердянськ перетворюється на суцільну річку з води, яка тече з-під землі з комунікацій, які не ремонтуються. Ворог знищив інфраструктуру міста.

Натомість загарбники відкрили в окупованому Бердянську так званий "молодіжний освітній центр "Маяк". Він потрібен ворогу, щоб зомбувати молодь на тимчасово окупованих територіях.