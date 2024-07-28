Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що окупанти анонсували відкриття центру у квітні 2024 року, а запустити його роботу планували 1 червня. Однак не встигли добудувати і відкрили лише зараз.

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Створили репресивно-каральні органи

Росіяни хизуються тим, що цей заклад є одним з щонайменше 17 подібних "молодіжних центрів" по всій Росії і на окупованих територіях.

Центр, як стверджують окупанти, буде працювати не тільки влітку, в курортний сезон, але й впродовж року там будуть проводитись освітньо-пропагандистські заходи патріотичного спрямування,

– зауважив заступник голови Бердянської районної ради.

Окупанти окремо звертають увагу на підготовку молоді до служби в армії. Практично всі патріотичні заходи, за його словами, супроводжуються тактичною та медичною підготовкою, спілкуванням із окупантськими військовими.

Наразі жодної інформації щодо активності в цьому центрі немає. Росіяни нібито завершують останні приготування. Проте планується, що понад 500 учасників зможуть одночасно долучатися до заходів в цьому центрі.

Насправді раніше це був дитячий табір, який окупанти захопили і використовують за таким призначенням,

– пояснив він.

Загалом росіяни на окупованих територіях витрачають чимало сил на роботу з дітьми, підлітками, юнацтвом.

Вони хочуть зазомбувати молоде покоління, щоб воно не знало іншої країни, окрім Росії. Також вони популяризують серед молоді своє військо. Якщо батьки тих дітей, які, на думку окупантів, зобов'язані брати участь в пропагандистських заходах, відмовляються від цього, то проти них влада може вжити відповідні утиски,

– зауважив Віктор Дудукалов.

Окупанти, за його словами, створили репресивно-каральні органи, які дозволяють відбирати дітей, позбавляти батьківських прав. Це доволі серйозна загроза, і всі розуміють, що краще з окупантами не конфліктувати.

"Це має певні наслідки, тому що деякі діти, молодь активно долучаються до пропагандистських заходів. Однак їхній відсоток, на щастя, не такий великий, як розраховували окупанти", – підкреслив він.

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