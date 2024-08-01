Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що росіян не хвилює безпека мирного населення. Лиш страх, що засоби ППО викриють змушує ворога забирати їх з житлових кварталів.
Читайте також Продовжують годувати обіцянками: кого Росія завозить у Маріуполь та як живуть місцеві
Росіяни змінили тактику у Маріуполі
Про ситуацію з протиповітряною обороною вже давно всі знають, тому її переміщення не викликає запитань. Проте незрозумілі речі відбуваються з оперативно-тактичними складами, на яких зберігають боєкомплект.
Росіяни знову почали формувати їх безпосередньо в житловій забудові. Такого ми не бачили вже майже рік. Востаннє це траплялося ще під час нашого контрнаступу, а тепер знову,
– розповів Петро Андрющенко.
Складно сказати, що змусило росіян змінити свою тактику. Проте зараз вони почали формувати резерв у Маріуполі. Вже помітні кадирівські війська, їх завозили замасковано, в кузовах цивільних фур.
У нас є певні гіпотези щодо того, що відбувається. Здається, що росіяни дуже прискіпливо дивляться в бік Вугледару та в бік Розівки, що на Запоріжжю. З огляду на це, починають формувати ресурсно-резервну базу, зокрема на території Маріуполя,
– зауважив Андрющенко.
Це означає, що боєкомплект і далі розташовуватимуть у житловій забудові. Так окупанти впевнені, що туди не прилетять ні дрони, ні ракети. Адже Україна не ризикує цивільним населенням.