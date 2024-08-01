Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що росіян не хвилює безпека мирного населення. Лиш страх, що засоби ППО викриють змушує ворога забирати їх з житлових кварталів.

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Росіяни змінили тактику у Маріуполі

Про ситуацію з протиповітряною обороною вже давно всі знають, тому її переміщення не викликає запитань. Проте незрозумілі речі відбуваються з оперативно-тактичними складами, на яких зберігають боєкомплект.

Росіяни знову почали формувати їх безпосередньо в житловій забудові. Такого ми не бачили вже майже рік. Востаннє це траплялося ще під час нашого контрнаступу, а тепер знову,

– розповів Петро Андрющенко.

Складно сказати, що змусило росіян змінити свою тактику. Проте зараз вони почали формувати резерв у Маріуполі. Вже помітні кадирівські війська, їх завозили замасковано, в кузовах цивільних фур.

У нас є певні гіпотези щодо того, що відбувається. Здається, що росіяни дуже прискіпливо дивляться в бік Вугледару та в бік Розівки, що на Запоріжжю. З огляду на це, починають формувати ресурсно-резервну базу, зокрема на території Маріуполя,

– зауважив Андрющенко.

Це означає, що боєкомплект і далі розташовуватимуть у житловій забудові. Так окупанти впевнені, що туди не прилетять ні дрони, ні ракети. Адже Україна не ризикує цивільним населенням.