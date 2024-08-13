А есть ли оно на самом деле: почему Россия уже даже не угрожает ядерным оружием

В первый год полномасштабного вторжения все массово говорили об использовании Россией тактического ядерного вооружения. Именно страх перед эскалацией и ядерной войной останавливал наших партнеров от многих решительных действий.

Страна-агрессор не раз угрожала использованием ядерного оружия в ответ на действия Запада. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что это случалось так часто, что в угрозы уже мало кто верит.

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Стоит ли бояться ядерного оружия России

"Все спрашивают, а действительно ли Россия имеет ядерное вооружение, или просто любит о нем говорить? Потому что оно было создано еще во времена Советского Союза и не очень сильно модернизировалось, по крайней мере в 1990 годы", – рассказал Иван Ус.

Он добавил, что ядерное оружие страны-агрессора достаточно старое и может выглядеть, что все это блеф. В истории России такие случаи случались. Например, бывший лидер СССР Никита Хрущев угрожал ударом по США. Американцы действительно этого очень боялись, но впоследствии стало известно, что у россиян в то время физически были только 2 ракеты.

С начала войны все действительно считали, что Россия может использовать вооружение, потому что якобы имеет его много. Но ход событий показал обратное. Даже появилась шутка, что Россия – это вторая армия в Украине, а после мятежа Пригожина – вторая армия еще и в самой России,

– отметил Иван Ус.

Поэтому все разговоры о "красных линиях" уже не слишком влияют на ситуацию. Западные издания даже подсчитали, что с 2022 года партнеры перешли более 30 так называемых "красных линий" и ответа не было.

К тому же не стоит забывать, что угрозы ядерным вооружением звучали так часто, что фактически перестали восприниматься как угрозы,

– подчеркнул Иван Ус.

Когда Украина получила разрешение бить на 100 километров по территории России, многие говорили, что это из-за ситуации на Харьковщине. Впрочем часть аналитиков заметила, что это произошло после того, как были попадания по российским радиолокационных станциях дальнего оповещения, которые входят в ядерную систему России.

Никакого ответа за это не было, поэтому партнеры могли согласиться и предоставить осторожное разрешение на удары до 100 километров. К тому же мы видим, что западная техника сейчас присутствует на российской территории, а наши партнеры не возражают против этого.