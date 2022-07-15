Саджають у підвал і вмикають російську "музику": як на Херсонщині "перевиховують" українців

На окупованій території росіяни полюють за людьми з проукраїнською позицією. Патріотів "перевиховують", катуючи голодом та позбавлення волі.

Про це 24 каналу повідомили джерела в українській розвідці. Самі окупанти поділяють так звану "виховну роботу" на 3 етапи.

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Людей саджають на три дні у підвал

Спочатку активістів та патріотів саджають на 3 дні у підвал. Там росіяни, хоча й не б'ють, проте цинічно знущаються. Своїх бранців вони змушують обов'язково переглядати російське телебачення, слухати російські пісні та вчити "совкові" вірші. При цьому годують викрадених лише раз на день.

Українців окупанти катують

На 4 день в'язня відпускають додому, проте дивляться, чи він "змінив" власні погляди. Якщо ні – тоді повернення знову у підвал, проте цього разу на більший термін. На цьому етапі російські злочинці катують українців, а замість їжі дають лише склянку з цукром.

До людей з найбільшою силою волі та патріотизмом "підключають" фсб. Вони чинять тортури над бранцями, не дозволяють спати, перевозять. При цьому рідні не мають жодної інформації про те, де зараз перебуває зниклий.

Часом викрадених українських громадян вивозять в окупований Крим або в росію, де відкривають проти них справу. Майно можуть конфіскувати.

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Викрадення на окупованих територіях: останні новини

Досі невідомо, де перебуває мер Херсона Ігор Колихаєв, якого викрали окупанти. Його вивезли у невідомому напрямку російські військові ще 28 червня.

Понад 3 місяці пробув у полоні мер Голої Пристані Олександр Бабич. Він опинився на волі в рамках обміну полоненими.

У ГУР Міноборони кажуть, що здебільшого бранцями росіян стають рідні та близькі українських військових.

Також загарбники беруть в полон місцевих жителів, аби отримати за них викуп.

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