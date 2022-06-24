У Головному управлінні розвідки повідомили, що російські окупанти продовжують викрадати людей. Під ударом опинилися родичі та близькі люди військовослужбовців, які борються на боці України.

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На тимчасово окупованих територіях російські бойовики систематично викрадають людей, які пов'язані з військовими Збройних Сил України. Від переслідувань та викрадень потерпають родичі українських військових, які боронять Україну або потрапили в полон.

На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників,

– повідомили у розвідці.

За даними Головного управління розвідки, переважна більшість випадків викрадення відбувається на території тимчасово окупованих районів Запоріжжя та Херсонщини. Також викрадають родичів військових у Миколаївській області.

При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей,

– розповіли в ГУР.

Розвідка повідомила, що російські окупанти нещодавно взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця, дані якого потрапили до рук загарбників.

Схема в росіян максимально примітивна – надалі вони можуть зв'язуватися з українськими військовими та вимагати прибути на тимчасово окуповані території. Окупанти натомість обіцяють безпеку рідних та близьких військовослужбовців.

Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання,

– заявили в ГУР.

У розвідці зазначили, що імена та дані заручників та постраждалих військових не називаються з міркувань безпеки, проте держава не забуває нікого та бореться за життя та безпеку кожного свого громадянина.

Людей продовжують викрадати

Останнє країна-агресорка регулярно використовує. З допомогою цього методу вона намагається буквально зламати волю мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

На днях російські загарбники захопили головний корпус Херсонського університету. Крім того, вони викрали проректора навчального закладу Максима Вінника. Відомо, що затримати проректора наказала колаборантка Тетяна Томіліна. Власне, їй і приписують керування захопленням головного корпусу університету.

Наразі доля Максима Вінника невідома. Водночас колеги проректора зауважили, що він – людина з інвалідністю. Тож йому необхідний постійний догляд медичних працівників, а також допомога. Але сумнівно, що на це зважатимуть окупанти.

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