З таким ніхто не стикався: політолог назвав складнощі повернення всіх викрадених дітей
Окупанти викрали та вивезли тисячі українських дітей. Частину з них поселили у дитячих таборах, де проводили так звані перепідготовки та перевишколи. Сьогодні перед нашою державою стоїть завдання повернути всіх своїх громадян.
Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що ми маємо робити все для того, щоб країна-агресорка відповіла за цей воєнний злочин. Таку позицію неодноразово висловлював президент і його представники.
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Чи є механізми, щоб змусити Росію відповісти за злочини
Сьогодні ніхто з українців не сумнівається, що всіх наших людей треба повернути. Однак, складність в тому, що насправді ми навіть до кінця не знаємо, скільки дітей викрала Росія. Щобільше, не можемо остаточно підрахувати жертв Маріуполя. Безумовно, війна залишає свої сліди, але ми побачимо їх згодом.
Ще одне питання полягає в тому, що робити з дітьми, які залишаються на окупованих територіях ще з 2014 року. Є ті, хто народився вже під російською окупацією, і зараз навчаються в початковій школі. Чимало дітей, яким було по 7 – 8 років і які у 2014-му ще нічого не розуміли, зараз уже вступають в університети. Всі ці роки їм "промивали мозок".
З усім цим також доведеться щось робити: перевиховувати, доносити до людей інформацію. Це дуже складне питання та велика проблема. Україні доведеться розв'язувати її з нуля, бо такого досвіду, мабуть, немає ні в кого, зокрема в таких масштабах, як у нас,
– розповів Кирило Сазонов.
Відтак, звільнення територій – це, однозначно, важке завдання, але крім цього потрібно звільнити розум та свідомість людей з окупованих територій – це завдання також непросте.
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Що відомо про викрадених українських дітей
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія викрала з України понад 700 тисяч дітей. Наразі вдалося повернути лише невелику частину наших громадян. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що кожне таке повернення є справжньою спецоперацією. Щобільше, росіяни звинувачують неповнолітніх у злочинах, проводять з ними фільтраційні заходи.
- Весною 2022 року росіяни викрали з Маріуполя Богдана Єрмохіна. Упродовж року 17-річний хлопець намагався втекти з Росії, але його затримали на кордоні з Білоруссю та вручили повістку. Тоді підліток записав звернення до Володимира Зеленського, в якому просив допомоги. Згодом стало відомо, що хлопець найближчим часом все ж повернеться до України.
- Міжнародний кримінальний суд ще в березні 2023 року видав ордер на арешт Вадіміра Путіна й так званої уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в депортації та незаконному вивезені українських дітей на території Росії. Коментуючи отримання ордера, "омбудсменка" заявила, що і надалі продовжуватиме свою роботу й "турбуватиметься про дітей".