Запроторили у тюрму за "шпигунство": у Росії довели до смерті 71-річного українця з Донеччини
Джерело:"Меморіал"
У російській в'язниці загинув український громадянин. Літнього жителя окупованої частини Донеччини спочатку відправили за ґрати, а потім повідомили про його смерть через "інсульт".
У правозахисній організації "Меморіал" зазначають, що інформації про бранця Кремля та його справу дуже мало. Зокрема, немає даних про його родичів та їх місце перебування.
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Жив в окупації майже 10 років
Відомо, що Віктор Демченко народився у 1952 році і мешкав у місті Моспіно на Донеччині. З 2014 року цей населений пункт перебуває під контролем сепаратистів та росіян.
Проти українця відкрили кримінальне провадження у серпні 2023 року. Чоловіку інкримінували "шпигунство", "участь у терористичній діяльності" та "незаконне зберігання боєприпасів". Демченка утримували у ростовському СІЗО. У його справі відбулося сім засідань.
Як повідомили пропагандистські видання, чоловік помер від інсульту у тюремній лікарні 31 грудня 2023 року.
Ганебне судилище над українськими захисниками
- 7 лютого у так званій "ДНР" окупанти влаштували суд над українськими військовополоненими. 33 захисники 36-ї бригади морської піхоти та 17-ї танкової бригади ЗСУ отримали строки від 27 років до 29 років. Їх усіх відправлять до колонії суворого режиму. Росіяни вигадали брехливі звинувачення. За їхніми словами, українці нібито використовували заборонені засоби під час бойових дій та начебто обстрілювали населені пункти з артилерії. Мовляв, у такий спосіб наші військові хотіли "застрашити і вбити мирних громадян" на Донеччині.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цю подію. Він наголосив, що вироки українцям здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними. Вони є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування. Тому, їх можна кваліфікувати як воєнний злочин.
- Попри жорстоку несправедливість з якою доводиться зіштовхуватися українським героям, нашій державі поступово вдається повертати своїх захисників додому. Так, протягом перших тижнів лютого з полону врятували 307 воїнів – оборонців. Більша частина з них – стояли на захисті Маріуполя та "Азовсталі".